У штурвала Tesla обнаружили неприятный для некоторых водителей недостаток

Сторонникам дрифта лучше не покупать электрокары компании с новым рулем.

Новый руль Tesla в виде штурвала делает сложным дрифтование автомобилем.

Это обнаружил автор YouTube-канала Chillin 'with Chet.

Недавно этот блоггер пытался проехаться на своей Model S Plaid в воде на глубине 2 метра. Ему это не удалось, так как автомобиль начал плыть, но машина не уничтожилась.

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Хотя из-за этого некоторые электронные системы перестали работать. Но это владельца авто заставило попробовать, как оно будет после этого дрифтовать.

Блогер передал электрокар профессиональному водителю Каю Годдарну. Поскольку автомобиль имеет 1020 л.с., его легко может заносить, но это стало еще легче из-за того, что система контроля тяги перестала работать.

Однако из-за штурвала водителю было тяжело дрифтовать. В видео можно увидеть, как Годдарну не просто ладить с новым рулем, из-за которого ему пришлось выкручивать руки, чтобы держать авто под контролем.

Ранее сообщалось, что у водителей возникают проблемы с новым штурвалом Tesla.

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