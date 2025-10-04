ТСН в социальных сетях

702
1 мин

У украинки конфисковали машину на границе: в чем причина

Выяснилось, что автомобиль Hyundai Kona, на котором ехала 22-летняя девушка, находится в розыске как угнанный в Норвегии.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Девушка ехала на Hyundai Kona с норвежскими номерами / Фото: strazgraniczna.pl

За последние несколько дней польские пограничники зафиксировали несколько попыток вывоза за пределы страны автомобилей с сомнительным происхождением.

Об этом пишет издание Straż Graniczna.

30 сентября на пункте пропуска в Корчевой 22-летняя гражданка Украины, ехавшая на Hyundai Kona с норвежскими номерами, прошла проверку.

Выяснилось, что автомобиль находится в розыске как угнанный в Норвегии.

Машина, стоимость которой оценивается в 80 тысяч злотых (≈ 910 тысяч гривен), задержана и изъята, а женщина допрошена в качестве свидетеля.

Подобный случай произошел 28 сентября на пункте пропуска в Медице. Пограничники остановили фургон Mercedes Sprinter под управлением 42-летнего украинца.

Установлено, что транспортное средство, стоимостью около 50 тысяч злотых (более 560 тысяч гривен), было угнано в Польше менее недели назад. Автомобиль и водитель передан полиции.

Еще один инцидент зафиксирован 25 сентября также в медицине. В ходе осмотра Mercedes Sprinter, которым руководил 49-летний гражданин Украины, пограничники обнаружили поддельные идентификационные номера.

Дальнейшая проверка показала, что авто, оценочной стоимостью 85 тысяч злотых (свыше 960 тысяч гривен по курсу НБУ), находится в базе как угнанный в Германии еще в 2019 году. Пограничники продолжают расследование.

Напомним, в Киеве мужчина похитил с СТО машину, предназначавшуюся для ВСУ.

702
