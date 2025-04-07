У украинцев с долгами будут изымать водительские удостоверения

Водительские удостоверения / © УНИАН

Реклама

Украинское законодательство позволяет временно изымать водительские удостоверения у лиц, не уплачивающих алименты. После внесения таких граждан в реестр должников полиция может забрать удостоверение прямо на месте остановки.

Об этом пишет Автотема.

Игнорирование официального предупреждения об ограничении может иметь серьезные последствия. Если водитель сознательно продолжает управлять автомобилем, несмотря на запрет, ему грозит дополнительное наказание — лишение права вождения на срок до шести месяцев, даже если долг уже погашен.

Реклама

Таким образом, несвоевременная уплата алиментов может привести не только к административной ответственности, но и к потере водительского удостоверения, по меньшей мере, временно. Юристы советуют не затягивать с расчетами и держать документы в порядке, чтобы избежать лишних проблем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменили правила замены водительских прав.