У внедорожника Ford, "взорвавшего" рынок продаж, обнаружили странный дефект

Если оставить автомобиль на улице, то в салоне вы найдете много снега или воды.

Владельцы нового Ford Bronco начали жаловаться на то, что кузов их внедорожника не герметичен и как только на улице плохая погода, в салоне начинается "Армагеддон".

Один из канадских водителей рассказал, что оставил свой автомобиль на улице во время снегопада и через несколько часов, салон Ford Bronco был опорошен снегом. Об этом сообщается на профильном форуме модели.

На кадрах хорошо видно, что задние сиденья и практически все горизонтальные поверхности находятся в снегу. Также много снега на местах крепления съемной крыши. Некоторые пользователи форума предположили, что дело именно в ней.

Владелец авто сообщил, что крыша была закреплена правильно и плотно, но, несмотря на это, ему посоветовали обернуть полотенцем дуги, на которых размещается ткань крыши. Это на время должно решить проблему.

https://www.bronco6g.com/forum/threads/video-snow-intrusion-into-my-soft-top-bronco-interior-during-blizzard-%E2%9D%84%EF%B8%8F%F0%9F%92%A8.35413/

Недавно подобный случай был также в Канаде. Тогда автомобиль остался на улице во время снежной бури, тогда салон авто был полностью покрыт льдом, а крыша так же не имела повреждений и была плотно закреплена. Более того, крышу еще с завода даже не снимали, но все равно имеем проблему с разгерметизацией.

Компания Ford прокомментировала эту проблему и заверила, что дефекта с крышей никаких нет и посоветовала владельцам проблемных автомобилей обратиться к дилеру для проверки герметизации. Если что-нибудь пойдет не по плану, крышу заменят по гарантии.

Кстати, это уже не первая проблема с этим автомобилем. Раньше клиенты уже сталкивались с подобными недостатками. В сильные морозы крыша Ford Bronco покрывалась узорами, а внутренняя часть ткани была изготовлена неаккуратно, так что в компании пришлось заменить все дефектные детали.

Напомним, что Ford продал легендарный внедорожник Bronco за полмиллиона долларов и отправил деньги на благотворительность.