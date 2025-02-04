У водителей могут отобрать права за отсутствие двух вещей в авто

За отсутствие аптечки и огнетушителя водители могут получить штраф и лишиться прав.

Многие украинские водители считают, что могут лишиться водительских прав только за серьезные нарушения, как превышение скорости или ДТП. Однако, есть и другие причины, по которым можно остаться без водительского удостоверения.

Об этом сообщило издание Твоя Машина.

Одним из таких является отсутствие в автомобиле огнетушителя или аптечки. Юристы отмечают, что это является нарушением ПДД. Если транспорт используется для пассажироперевозок, водитель может получить штраф в размере 680 гривен. Повторное нарушение может привести к более суровым последствиям — административному аресту от 5 до 10 суток или лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Полиция часто привлекает водителей легковых автомобилей к ответственности за отсутствие огнетушителя или аптечки. Хотя это действительно является нарушением ПДД, наказание должно ограничиваться только предупреждением. Любые другие взыскания являются незаконными и могут быть обжалованы в суде.

Ранее мы писали, без какого-либо документа водителя могут оштрафовать на 17 тыс. грн.

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