У водителей возникают проблемы с новым штурвалом Tesla: может вызвать аварию

У водителей возникают проблемы с новым штурвалом Tesla: может вызвать аварию

Исследование показало, что руль такого типа не очень полезный.

Американская потребительская организация Consumer Reports исследовала новый руль Tesla Model S, который сделан в виде штурвала, и обнаружила, что с ним у водителей возникает много проблем.

Об этом сообщается на их сайте.

Организация отмечает, что штурвал дает "мало пользы" и имеет "потенциальные подводные камни". Статья об исследовании начинается с того, что один из тестировщиков говорит, что за рулем электрокара у него начали болеть руки.

Руль в течение недели испытывали 10 водителей. Они рассказали, что им было сложно делать некоторые повороты, руль ускользал из рук, а для некоторых он был слишком толстым.

Также штурвал постоянно нужно крепко держать и могут возникать проблемы с включением указателей поворота. Один водитель не смог вовремя найти кнопку включения сигнала, что едва не привело к аварии.

В то же время в исследовании обнаружили и плюс от такого руля. Он облегчило обзор дисплея автомобиля.

Ранее сообщалось, что Илон Маск подтвердил исчезновение традиционного руля во всех моделях Tesla.

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