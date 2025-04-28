Уберечь авто от кражи можно с помощью простого и доступного лайфхака

Ключи от авто / © Pixabay

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Системы бесключевого доступа сделали управление более удобным, но и повысили риск угона. Злоумышленники могут перехватывать сигнал от брелока и легко получать доступ к автомобилю.

Эксперты советуют защищать брелок, оборачивая его фольгой, пишет SUV News.

Схема угона авто с системой бесключевого доступа проста: один вор ловит сигнал брелока у владельца с помощью ретранслятора, другой ждет у машины. Как только сигнал перехвачен, его передают на мгновенно разблокируемый и заводимый автомобиль.

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Эксперты советуют обернуть брелок в фольгу — это блокирует радиосигнал и защищает авто от угона. Также можно воспользоваться специальными экранировочными чехлами для ключей.

Простая фольга может стать надежным барьером для похитителей, отмечают эксперты. Лучше всего использовать этот способ в местах, где вокруг много людей — именно там воры чаще охотятся на автомобили.

Напомним, ранее мы писали о том, как собственноручно заменить колесо в автомобиле и не попасть впросак.