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Уберечь авто от кражи можно с помощью простого и доступного лайфхака
Эксперты рекомендуют использовать фольгу, чтобы заблокировать сигнал и защитить свою машину.
Системы бесключевого доступа сделали управление более удобным, но и повысили риск угона. Злоумышленники могут перехватывать сигнал от брелока и легко получать доступ к автомобилю.
Эксперты советуют защищать брелок, оборачивая его фольгой, пишет SUV News.
Схема угона авто с системой бесключевого доступа проста: один вор ловит сигнал брелока у владельца с помощью ретранслятора, другой ждет у машины. Как только сигнал перехвачен, его передают на мгновенно разблокируемый и заводимый автомобиль.
Эксперты советуют обернуть брелок в фольгу — это блокирует радиосигнал и защищает авто от угона. Также можно воспользоваться специальными экранировочными чехлами для ключей.
Простая фольга может стать надежным барьером для похитителей, отмечают эксперты. Лучше всего использовать этот способ в местах, где вокруг много людей — именно там воры чаще охотятся на автомобили.
Напомним, ранее мы писали о том, как собственноручно заменить колесо в автомобиле и не попасть впросак.