Участникам АТО и ООС предоставят льготы на парковку в Киеве

Участникам АТО и ООС предоставят льготы на парковку в Киеве

Необходимо уменьшить экономическое давление и создать дополнительные условия социальной защиты ветеранов, убеждены в Киевсовете.

В Киеве предоставят льготы на пользование местами для парковки участникам антитеррористической операции на востоке Украины, Операции Объединенных сил и членам семей погибших, которые имели статус участников боевых действий.

Такое решение поддержал 81 депутат.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Необходимо уменьшить экономическое давление и создать дополнительные условия социальной защиты для лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, Операции Объединенных сил. Важно признавать их особые заслуги перед государством и украинским народом, и предоставлять право на бесплатную парковку при пользовании местами для парковки в городе Киеве", — отметил депутат Киевского городского совета, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Порайко.

По его словам, целью принятия этого решения является расширение имеющегося объема социальных льгот для лиц, которые являются участниками боевых действий, членов семей погибших, которые имели статус участников боевых действий, предусмотренных действующим законодательством Украины путем предоставления льгот при пользовании местами для парковки.

Напомним, в Киеве автомобиль забросали мусором за неправильную парковку.

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