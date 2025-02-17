Ученые рассказали, почему работа водителем может быть смертельно опасна для организма

Длительное сидение за рулем приводит к проблемам с кровообращением и серьезным заболеванием.

Гарвардские ученые, проанализировав медицинские данные таксистов за 13 лет, выяснили, что практически каждый профессиональный водитель страдает болью в спине и шее, что делает эту профессию рискованной.

Об этом пишет издание NewsYou.

Ученые утверждают, что постоянная вибрация автомобиля оказывает негативное влияние на опорно-двигательный аппарат, вызывая серьезные нарушения, такие как суставные деформации, грыжи и радикулит.

Кроме боли в спине, водители страдают варикозом и другими сосудистыми патологиями спустя долгие часы сидячей работы, а также имеют заболевания желудка из-за неправильного питания.

Длительное сиденье за рулем приводит к нарушению кровообращения в малом тазу, что вызывает серьезные заболевания, такие как простатит, мочекаменная болезнь и эректильная дисфункция. Подогрев сидений также может являться фактором риска для воспалительных процессов.

Водители имеют больший риск развития рака из-за воздействия токсичных испарений от топлива и канцерогенного асбеста, используемого в тормозных колодках.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине управление транспортом в состоянии опьянения карается лишением прав, но это не касается водителей электроскутеров и электросамокатов. Полиция часто штрафует таких водителей, но суды часто отменяют эти штрафы.

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