Ученые разработали революционную технологию, которая способна заряжать аккумулятор за 90 секунд

Он стабильно работает при любой погоде.

Компании Mahle Powertrain и Allotrope Energy разработали революционную технологию зарядки батареи.

Об этом сообщает Automotive World.

Отмечается, что этот акмулятор способен заряжаться до 100% быстрее, чем традиционные литий-ионные аккумуляторы — всего за 90 секунд. К тому же они не требуют большого количества редкоземельных элементов (металлов).

Так, химический состав такой батареи сочетает в себе преимущества суперконденсаторов с литий-ионными аккумуляторами. Блок оснащается анодом большего объема и катодом, отделенным органическим электролитом. Такое сочетание дает ряд преимуществ, среди которых отсутствие термической деградации и стабильность при высоких температурах. В результате батарею можно заряжать во время высокого напряжения, и это не приведет к возгоранию.

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Сотрудники Mahle изучили возможность применения батареи в мопедах, эксплуатируемых сетями доставки еды. Одной такой модели с литий-ионным аккумулятором емкостью 500 Втч нужно 30 минут для полной зарядки, но если его заменит на литий-угольную батарею, то этот показатель снизится до 90 секунд.

Mahle разработала еще и систему зарядки, которая увеличивает однофазное соединение мощностью до 7 кВтч до необходимой скорости зарядки в качестве эконом-решения.

Ранее немецкий стартап представил электромобиль, в котором можно заменять батареи.

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