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Ученые разработали революционную технологию, которая способна заряжать аккумулятор за 90 секунд

Ученые разработали революционную технологию, которая способна заряжать аккумулятор за 90 секунд

Ученые разработали революционную технологию, которая способна заряжать аккумулятор за 90 секунд

Он стабильно работает при любой погоде.

Компании Mahle Powertrain и Allotrope Energy разработали революционную технологию зарядки батареи.

Об этом сообщает Automotive World.

Отмечается, что этот акмулятор способен заряжаться до 100% быстрее, чем традиционные литий-ионные аккумуляторы — всего за 90 секунд. К тому же они не требуют большого количества редкоземельных элементов (металлов).

Так, химический состав такой батареи сочетает в себе преимущества суперконденсаторов с литий-ионными аккумуляторами. Блок оснащается анодом большего объема и катодом, отделенным органическим электролитом. Такое сочетание дает ряд преимуществ, среди которых отсутствие термической деградации и стабильность при высоких температурах. В результате батарею можно заряжать во время высокого напряжения, и это не приведет к возгоранию.

Сотрудники Mahle изучили возможность применения батареи в мопедах, эксплуатируемых сетями доставки еды. Одной такой модели с литий-ионным аккумулятором емкостью 500 Втч нужно 30 минут для полной зарядки, но если его заменит на литий-угольную батарею, то этот показатель снизится до 90 секунд.

Mahle разработала еще и систему зарядки, которая увеличивает однофазное соединение мощностью до 7 кВтч до необходимой скорости зарядки в качестве эконом-решения.

Ранее немецкий стартап представил электромобиль, в котором можно заменять батареи.

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