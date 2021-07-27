Учил 9-летнего сына водить: в Киеве Tesla на полном ходу влетела в Chevrolet и вылетела на газон (видео)

Урок по вождению для отца и сына завершился аварией.

В Киеве мужчина на Tesla учил 9-летнего сына водить, но урок завершился аварией.

ДТП произошло на Троещине. Tesla на полном ходу влетела в Chevrolet и вылетела на газон.

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Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.

"ДТП на Троещине, по словам свидетелей, произошла из-за того, что за рулем Tesla сидел 9-летний ребенок — отец учил его водить. На полном ходу ученик влетел в серый Chevrolet и вылетел на газон", — говорится в подписи под видео.

ДТП на Троещине со слов свидетелей произошло из-за того, что за рулём #Tesla сидел 9-летный ребёнок — отец учил его водить. На полном ходу ученик влетел в серый #Chevrolet и Вылетел на газон Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 27 июля 2021

Напомним, в Киеве отец с сыном перебегали дорогу в неположенном месте, держа велосипеды, и ребенка сбил мотоцикл.

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