Удар молнии в авто: есть ли шансы выжить

Удары молний / © Pixabay

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Грозовая погода вызывает немало вопросов среди водителей, в частности относительно того, насколько безопасно пребывание в авто во время молнии. Эксперты по безопасности движения подробно рассказали, что происходит с автомобилем во время прямого удара молнии, развенчав популярные мифы.

Об этом пишет Ampercar.

Мифы о молнии и авто

Один из самых распространенных мифов — что молния «не бьет» в авто благодаря резиновым шинам. Это не так. Защиту пассажиров обеспечивает металлический корпус машины, который действует по принципу клетки Фарадея — электрический разряд проходит по поверхности кузова, не задевая людей внутри, и отводится в землю.

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Молния обычно попадает в крышу или антенну машины, а дальше электрический ток растекается по металлическим элементам. Из-за этого могут пострадать заднее стекло (из-за нитей обогрева), электроника, антенна, шины.

Какая вероятность того, что молния попадет в авто?

Вероятность того, что молния попадет в ваш автомобиль — примерно 1 на 100 тыс. Но это не редкость: ежегодно в мире фиксируются миллионы ударов молний в транспортные средства.

Так, в апреле 2024 года в Ньюпорт-Ньюси (США) молния ударила в движущийся автомобиль — водитель осталась невредимой. Летом того же года в Джорджии удар молнии полностью вывел авто из строя, уничтожив всю электронику.

В рамках эксперимента шоу Top Gear автомобиль Volkswagen Golf подвергся удару током в 800 тыс. вольт. Тело авто выдержало, пассажиры были в безопасности. Ведущий Ричард Хаммонд лишь отметил, что «почувствовал покалывание в руках», что свидетельствует о незначительном остаточном напряжении.

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Что делать во время грозы в авто?

Специалисты советуют придерживаться нескольких простых, но важных правил:

оставайтесь внутри: авто с металлической крышей — одно из самых безопасных мест во время грозы;

не касайтесь металлических частей: лучше держать руки на коленях и не контактировать с рулем, ручками или рамой дверей;

выключите электронику: отключите все приборы — кондиционер, магнитолу и т.д., чтобы уменьшить риски поражения техники.

К слову, ранее сообщалось о том, какое жара «убивает» авто: она «душит» двигатель, выжигает краску и высушивает аккумулятор, причем незаметно.