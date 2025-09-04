Удостоверение водителя в смартфоне: как обменять или восстановить права онлайн

Электронное водительское удостоверение можно оформить в приложении «Действие» / © 24tv.ua

Обмен водительского удостоверения теперь можно заказать всего за несколько кликов в приложении «Действие». Документ можно оформить только в цифровом или в комбинированном формате (пластиковая карта + электронное удостоверение).

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

«Украина стала первой страной в Европе, где водительское удостоверение можно получить исключительно в цифровом формате», — отметили в Сервисном центре.

Возможные причины для обмена водительских прав

Эта услуга будет актуальна и удобна для водителей, у которых истек срок действия документа или изменились персональные данные. Также заказать электронное удостоверение можно и в случае его потери, угона или повреждения.

И даже если с вашими водительскими правами все в порядке, но есть желание получить оцифрованный документ нового образца, в Сервисном центре вам не откажут.

В Сервисном центре также отметили, что даже если у вас есть только электронное удостоверение, оно действует на всей территории Украины. А если вы решили заказать комбинированный вариант – пластиковые права и Е-удостоверение – получить физический бланк можно будет удобным для вас способом. Для этого при оформлении заявки нужно будет выбрать один из вариантов:

получение в удобном сервисном центре МВД;

отправление в отделение «Укрпочты»;

доставка курьером по указанному адресу.

Как воспользоваться услугой замены водительского удостоверения

Процесс подачи заявки в приложении «Действие» максимально упрощен. Для этого необходимо выполнить несколько простых шагов:

Откройте раздел «Сервисы» → «Водители» → «Замена водительского удостоверения» или воспользуйтесь меню непосредственно в своем цифровом водительском удостоверении. Выберите причину замены документа. Укажите желаемый тип удостоверения: только цифровое или пластиковое вместе с цифровым. Укажите способ получения пластикового документа: самовывоз из сервисного центра, получение на Укрпочте или курьерская доставка. Проверьте контактные данные, подпишите заявление и совершите онлайн-оплату.

Обратите внимание! Оплату необходимо произвести в течение 10 минут после подачи заявки, в противном случае система ее аннулирует. Далее за статусом выполнения заявки можно следить непосредственно в Действии. Также на телефон заявителя придет push-уведомление, когда документ будет готов.

Особенности оформления документа во время военного положения

В условиях военного положения действуют специальные правила оформления водительского удостоверения, значительно упрощающие процесс замены документа. В частности, до окончания действия военного положения для обмена или восстановления водительских прав не обязательно иметь медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством. Также может оставаться незаполненной графа о группе крови, поскольку это не влияет на удостоверение.

Кроме того, в Сервисном центре напомнили, что в марте 2022 Кабмин расширил возможности использования просроченного удостоверения. В настоящее время водители могут управлять транспортным средством, даже если срок действия их водительского удостоверения закончился. Это правило касается прав, выданных впервые на 2 года, и действует до завершения военного положения.

Кроме того, в Сервисном центре напомнили, что в марте 2022 Кабмин расширил возможности использования просроченного удостоверения. В настоящее время водители могут управлять транспортным средством, даже если срок действия их водительского удостоверения закончился. Это правило касается прав, выданных впервые на 2 года, и действует до завершения военного положения.