Украина и Италия официально продлили признание и обмен водительского удостоверения

Договоренность будет действовать в течение следующих пяти лет.

Украина и Италия продлили соглашение о взаимном признании и обмене национального водительского удостоверения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, соответствующее соглашение подписали Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр постоянной инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини. Так, действие Соглашения распространяется на граждан Украины, которые:

легально проживающих в Италии;

являются резидентами страны менее четырех лет;

имеют действительные украинские водительские права.

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Соглашение заключено сроком на 5 лет, вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления Договорных Сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу. Отныне владелец украинского водительского удостоверения сможет обменять его на итальянское без сдачи теоретических и практических экзаменов и внесения соответствующей платы.

По данным Главного сервисного центра МВД Украины, за период действия Соглашения получено и обработано более 22 тысяч запросов по обмену национальных удостоверений гражданами Украины в Италии.

Добавим, что предыдущее соглашение прекратило действовать 1 июня.

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