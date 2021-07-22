Украина и Италия официально продлили признание и обмен водительского удостоверения

Договоренность будет действовать в течение следующих пяти лет.
Украина и Италия продлили соглашение о взаимном признании и обмене национального водительского удостоверения.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Отмечается, соответствующее соглашение подписали Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр постоянной инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини. Так, действие Соглашения распространяется на граждан Украины, которые:
- легально проживающих в Италии;
- являются резидентами страны менее четырех лет;
- имеют действительные украинские водительские права.
Соглашение заключено сроком на 5 лет, вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления Договорных Сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу. Отныне владелец украинского водительского удостоверения сможет обменять его на итальянское без сдачи теоретических и практических экзаменов и внесения соответствующей платы.
По данным Главного сервисного центра МВД Украины, за период действия Соглашения получено и обработано более 22 тысяч запросов по обмену национальных удостоверений гражданами Украины в Италии.
Добавим, что предыдущее соглашение прекратило действовать 1 июня.