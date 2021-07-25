Украина и Италия увеличат количество разрешений для перевозчиков

Украина и Италия увеличат количество разрешений для перевозчиков

По словам Дениса Шмыгаля, это позволит увеличить украинский экспорт в Италию.

Украина и Италия увеличат количество универсальных разрешений категории Euro V для перевозчиков обеих стран на 1500.

Об этом договорились министр инфраструктуры Александр Кубраков и его итальянский коллега Энрико Джованини, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Это даст возможность увеличить украинский экспорт в Италию и укрепить наше торгово-экономическое партнерство", — убежден премьер.

Ранее Украина и Италия официально продлили признание и обмен водительского удостоверения.

По словам Шмыгаля, такая договоренность сэкономит время и деньги для граждан обеих стран при обмене водительских документов.

Ранее сообщалось, что в Италии разбили самый быстрый и самый дорогой суперкар Ferrari.

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