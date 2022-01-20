Для возвратного транзита соответствующих машин остается один месяц.

Украина меняет условия для авто на приднестровской регистрации.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Так, Кабинет Министров Украины поручил Госпогранслужбе осуществлять пропуск на въезд в Украину транспортных средств с регистрационными номерными знаками непризнанной Украиной "Приднестровской Молдавской Республики" из других стран (кроме Республики Молдова) исключительно с целью транзитного проезда в Республику Молдова с 24.01.2022 по 24.02.2022, а также разрешил выезд этих транспортных средств с территории Украины в Республику Молдова с 24.01.2022 по 01.04.2022.

Запрет на въезд в Украину из Республики Молдова и выезд таких транспортных средств из Украины в другие, кроме Республики Молдова, страны, а также разрешение на допуск к международному движению транспортных средств Республики Молдова с так называемыми "нейтральными номерами" и стикером "MD", остается неизменным.

Поэтому, если транспортное средство с номерными знаками непризнанной Украиной ПМР сейчас находится, например в Беларуси, в течение месяца со следующего понедельника – 24 января 2022 года – можно въехать на этом авто в Украину для транзита в Молдову. А если подобное авто уже находится на территории Украины, то выехать за пределы нашего государства только в Республику Молдова можно с 24 января до 01 апреля текущего года включительно.

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