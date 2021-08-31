Украинцам назвали топ-10 автомобилей с лучшей защитой от угона

Украинцам назвали топ-10 автомобилей с лучшей защитой от угона

.Максимальный балл модели составил тысячу единиц

Эксперты составили рейтинг из десяти популярных автомобилей, которые хорошо защищены от угона.

Соответствующий список опубликовал Союз страховщиков Украины.

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Так, группа специалистов протестовала автомобили на предмет защищенности их дверей, капота, багажника, окон, замка рулевого колеса и сигнализации. Также эксперты проверили, насколько легко можно сделать дубликат ключа.

Максимальный балл модели составил тысячу единиц, хотя его так никто и не вступил.

Итак, список самых защищенных автомобилей от угона выглядит так:

Mercedes-Benz GLE — 633 балла

— Mazda 6 — 626 баллов;

— Infiniti QX50 — 617 баллов;

— Mazda CX-5 — 600 баллов;

— Skoda Kodiaq — 587 баллов;

— Lexus LX — 585 баллов;

— Volkswagen Polo — 530 баллов;

— Hyundai Tucson — 495 баллов;

— Hyundai Solaris — 440 баллов;

— Mitsubishi Outlander — 392 балла.

Ранее был составлен рейтинг автомобильных брендов, которые чаще всего пытаются угнать в Украине.

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