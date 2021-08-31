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Украинцам назвали топ-10 автомобилей с лучшей защитой от угона

Украинцам назвали топ-10 автомобилей с лучшей защитой от угона

.Максимальный балл модели составил тысячу единиц

Эксперты составили рейтинг из десяти популярных автомобилей, которые хорошо защищены от угона.

Соответствующий список опубликовал Союз страховщиков Украины.

Так, группа специалистов протестовала автомобили на предмет защищенности их дверей, капота, багажника, окон, замка рулевого колеса и сигнализации. Также эксперты проверили, насколько легко можно сделать дубликат ключа.

Максимальный балл модели составил тысячу единиц, хотя его так никто и не вступил.

Итак, список самых защищенных автомобилей от угона выглядит так:

  • Mercedes-Benz GLE633 балла
  • Mazda 6626 баллов;
  • Infiniti QX50617 баллов;
  • Mazda CX-5600 баллов;
  • Skoda Kodiaq587 баллов;
  • Lexus LX585 баллов;
  • Volkswagen Polo530 баллов;
  • Hyundai Tucson495 баллов;
  • Hyundai Solaris440 баллов;
  • Mitsubishi Outlander392 балла.

Ранее был составлен рейтинг автомобильных брендов, которые чаще всего пытаются угнать в Украине.

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