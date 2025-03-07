Украинцы могут получить штрафы за чужие нарушения: как этого избежать

Когда автомобиль продали по генеральной доверенности, штрафы часто остаются на предыдущем владельце.
Часто бывшие владельцы автомобилей получают штрафы за нарушения, совершенные новыми владельцами, из-за не переоформленных авто в реестрах МВД.
Об этом сообщило издание "Автотема".
Юристы отмечают, что штрафы, зафиксированные камерами, направляются в адрес того, кто числится как владелец автомобиля. Если машина была продана по генеральной доверенности, но не зарегистрировала передачу, штрафы могут остаться на предыдущем владельце.
Как решить проблему:
- Договориться с новым владельцем. Объясните ему ситуацию и предложите обратиться в полицию для признания нарушения, подачи заявления и уплаты штрафа.
- Оформить нового юзера. Новый владелец может зарегистрироваться через электронный кабинет водителя или сервисный центр МВД, что переведет на него ответственность.
- Отозвать доверенность. Если новый владелец не сотрудничает, отмените доверенность из-за нотариуса, что прекратит его право на использование авто.
- Правильное оформление продаж. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, следует оформлять сделку через сервисные центры МВД.
Продажа автомобиля по доверенности может быть удобной, но приносит риски. Лучшее решение – полное переоформление авто в МВД, которое защитит от штрафов и неприятных ситуаций.
Напомним, в Украине водители могут получить штраф до 80 000 гривен даже без нарушения ПДД.
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