Украинцы могут получить штрафы за чужие нарушения: как этого избежать

Когда автомобиль продали по генеральной доверенности, штрафы часто остаются на предыдущем владельце.

Часто бывшие владельцы автомобилей получают штрафы за нарушения, совершенные новыми владельцами, из-за не переоформленных авто в реестрах МВД.

Об этом сообщило издание "Автотема".

Юристы отмечают, что штрафы, зафиксированные камерами, направляются в адрес того, кто числится как владелец автомобиля. Если машина была продана по генеральной доверенности, но не зарегистрировала передачу, штрафы могут остаться на предыдущем владельце.

Как решить проблему:

Договориться с новым владельцем. Объясните ему ситуацию и предложите обратиться в полицию для признания нарушения, подачи заявления и уплаты штрафа. Оформить нового юзера. Новый владелец может зарегистрироваться через электронный кабинет водителя или сервисный центр МВД, что переведет на него ответственность. Отозвать доверенность. Если новый владелец не сотрудничает, отмените доверенность из-за нотариуса, что прекратит его право на использование авто. Правильное оформление продаж. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, следует оформлять сделку через сервисные центры МВД.

Продажа автомобиля по доверенности может быть удобной, но приносит риски. Лучшее решение – полное переоформление авто в МВД, которое защитит от штрафов и неприятных ситуаций.

Напомним, в Украине водители могут получить штраф до 80 000 гривен даже без нарушения ПДД.

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