Украинцы начали устанавливать ГБО на мотоциклы: в чем смысл

Такое решение поможет водителю сэкономить и увеличить дальность хода мотоцикла.

Все чаще на дорогах Украины можно встретить мотоцикл с газовым баллоном вместо багажника и это совсем не какая-то шутка, а реальная газовая установка.

Хотя у мотоциклов и так не большой расход топлива и газ на заправках подорожал, но многие водители хотят перевести своего "железного пони" на голубое топливо. Об этом сообщает издание ТОПЖИР.

Конечно, установка ГБО на мотоцикл выглядит довольно сомнительным занятием, но если такой техники становится больше, значит в этом действительно есть смысл. Главное преимущество такой комбинации – это увеличение запаса хода, ведь владелец мотоцикла сможет одновременно залить себе полный бак бензина и задуть баллон газа. Но не нужно забывать о том, что такая модификация достаточно рисковая, вы постоянно за своей спиной возите баллон газа и при ДТП это не сыграет в вашу пользу.

Скорее всего, такое решение будет очень полезным для работников доставки еды. Учитывая, что с пандемией эта услуга стала очень популярной, то ГБО поможет людям зарабатывать больше, тратя меньше на топливо.

Украинцы ищут ГБО не только на мотоциклы, но также их интересуют скутеры, мопеды, лодочные моторы, гидроциклы и даже бытовые генераторы. На такую технику газовая установка стоит около 2500 гривен.

Напомним, какие б/у автомобили украинцы чаще всего переводят на ГБО: топ-20 моделей.