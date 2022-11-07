Самым популярным подержанным автомобилем в октябре стал Renault Megane – зарегистрировано 945 единиц.

Украинцы в октябре зарегистрировали более 15 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопрома" в Telegram.

"В октябре украинцы зарегистрировали 15,1 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда оказалось на 4% меньше показателя предыдущего месяца, а по отношению к октябрю 2021 года регистрации импортированных иномарок с пробегом уменьшились почти в четыре раза. ", – говорится в сообщении.

Этот показатель украинского автопарка подержанными легковушками в пять раз превысил октябрьский рынок новых авто.

В "Укравтопроме" рассказали, что самым популярным подержанным авто в октябре стал Renault Megane — зарегистрировано 945 единиц.

На втором месте – Volkswagen Golf – 846, на третьем – Volkswagen Passat – 697, четвертой в рейтинге стала Skoda Octavia – 571. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus – 403.

"Всего за 10 месяцев 2022 года украинские номера получили 357,6 тыс. подержанных автомобилей, завезенных из других стран, что на 13% меньше, чем в прошлом году", — подытожили в "Укравтопроме".

Отметим, в октябре на украинском рынке новых легковых автомобилей было зарегистрировано более 3,1 тыс. продаж. По сравнению с октябрем прошлого года регистрации новых легковушек сократились в 2,5 раза.

Напомним, в Киеве установили тарифы на парковку авто.

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