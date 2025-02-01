Украинцы восстанавливают спрос на новые авто: чаще покупают

После сокращения продаж во время войны, украинцы снова начали активно покупать новые автомобили.

В 2024 году украинцы купили почти 70 тысяч новых автомобилей, что на 14,7% больше по сравнению с предыдущим годом, потратив более 125 млрд гривен.

Об этом пишет Автотема.

Перед началом войны в Украине спрос на новые автомобили снизился: в 2013 году украинцы купили 213,3 тысяч машин, среди самых популярных марок были Hyundai, ЗАЗ, KIA, Geely и Toyota.

В 2014 году, после начала войны, спрос на новые авто упал вдвое до 97 тысяч. Топ марок остался почти неизменным: Toyota, Geely, ЗАЗ, Hyundai и Volkswagen.

В 2015 году интерес к новым машинам снизился еще больше, и продажи составили лишь 46,5 тысячи автомобилей. Топ-бренды были Toyota, Renault, ЗАЗ, Nissan и Ford.

В 2016 году рынок восстановился, украинцы купили 65,6 тысяч новых автомобилей, среди самых популярных марок были Toyota, Renault, Volkswagen, KIA и Skoda.

В 2017 и 2018 годах продажи стабилизировались на уровне 82,2 тысяч и 81,9 тысяч машин соответственно. В эти годы лидерами были Toyota, Renault и Volkswagen.

В 2019 году в Украине было куплено 88,4 тысячи автомобилей, а в 2020 году – 85,5 тысячи. Поменялась пятерка популярных марок: Renault, Toyota, KIA, Skoda и Nissan.

В 2021 году украинцы купили более 103 тысяч новых авто, что на 20,8% больше, чем в 2020 году. Самыми популярными марками оставались Toyota, Renault, KIA, Skoda и Nissan.

В 2022 году, во время полномасштабной войны, рынок новых автомобилей сократился на 63,3% до 37,9 тысяч машин, что стало наихудшим результатом за последнее десятилетие. Самыми популярными марками остались Toyota, Renault, Skoda, Hyundai и Volkswagen.

В 2023 году рынок восстановился с 61 тысячей купленных авто (60,6%), украинцы потратили на них более 105,5 млрд гривен. Самыми популярными марками стали Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda и BMW. Каждый третий автомобиль был белого цвета.

В 2024 году украинцы купили 69,8 тысяч новых автомобилей, что на 14,7% больше, чем в 2023 году, потратив более 125 млрд гривен. Лидерами продаж были Toyota, Renault, Skoda, Volkswagen и BMW. Самыми распространенными цветами были белый, серый, черный, синий и зеленый.

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Действии" возобновили услугу купли и продажи авто.

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