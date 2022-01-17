Украинец переделал старую "Волгу" для работы на дровах: видео с уникальным автомобилем

Украинец переделал старую "Волгу" для работы на дровах: видео с уникальным автомобилем

Владельцу удалось значительно сэкономить на горючем.

Мужчина из Волыни очень необычным способом решил проблему прожорливости своей старушки Волги ГАЗ-31029.

Сейчас этот здоровенный автомобиль передвигается на дровах. Об этом сообщается в Instagram-канале volynblog.

Почти три года назад Олег из поселка Осовцы Волынской области своими руками переработал свою старую Волгу. При этом ему помогли мастера из интернета у которых он и присмотрел схему установки. На все работы он потратил 100 долларов (примерно 2 800 грн), но сэкономил он гораздо больше.

В багажнике авто он разместил газогенератор. Когда дрова горят, именно в нем и создается газ, который по трубопроводу поступает прямо в цилиндры. Принцип очень похож на работу первых поколений ГБО.

На таком виде горючего ГАЗ-31029 может разогнаться до 100 км/ч, а запас дров хватит для того, чтобы проехать 50 километров. Чтобы преодолеть большее расстояние, придется запастись большим количеством дров. К примеру, обычного мешка горючего хватит на 100 километров.

За все время эксплуатации переработанного автомобиля мужчине удалось сэкономить 50 тысяч гривен. Учитывая цены на горючее, такой разработкой интересуется еще больше автомобилистов. Мастер уже занялся модификацией газогенератора. Новую версию он планирует установить на другой автомобиль.

Напомним, что недавно в Украине суд оштрафовал водителя из-за несогласованной установки ГБО.