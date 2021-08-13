Украинец установил мировой рекорд скорости на электрическом мотоцикле

Сергей Малик побил собственный рекорд 2018 года.

В США украинский гонщик Сергей Малик установил мировой рекорд скорости на электрическом мотоцикле Dnepr Electric.

Об этом сообщил производитель байка Delfast на своей странице в Facebook.

Малик достиг скорости 172,5 км/ч. Это на 4 км больше, чем предыдущий рекорд, который также установил Сергей в 2018 году. Тогда он составлял 168,6 км/ч.

Электрический мотоцикл Delfast Dnepr, которым руководил Малик, был изготовлен в партнерстве с известным украинским производителем мотоциклов «Днепр» специально для гонок. Модель создана на базе легендарного мотоцикла Dnepr Electric.

Отметим, что Сергей Малик — президент Киевского городского автомотоклуба, двукратный мастер спорта СССР, мастер спорта Украины и чемпион Украины по кольцевым гонкам.

Рекорд был установлен на соляном озере Бонневилль, что на северо-западе штата Юта, где проходят мировые соревнования по скорости Bonneville Speed Week 2021.

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