Украинская компания планирует возродить выпуск легендарного мопеда

Он должен стать электрическим.

Украинская компания Delfast решила возродить еще один известный отечественный бренд.

Как сообщает Auto-Consulting, мир снова может увидеть легендарный мопед "Карпаты".

Отмечается, что в свете современных тенденций его хотят сделать с электрическим приводом и на современной агрегатной базе.

Разрабатывается компактный электровелосипед, стилизованный под легендарные украинские мопеды "Карпаты". Он получит колеса 16', вместо 19' на нынешней модели электровелосипеда, высокий руль, короткую базу и седло в стилистике мопедов. В таком образе электромопед "Карпаты", который все же сохранит и педальный привод, получит унификацию с существующей моделью Delfast Top 3,0 и будет ориентирован на другую аудиторию потребителей. Масса мопеда – около 70 кг.

Auto-consulting

Главным рынком сбыта для "Карпат" видят США. Из технических характеристик известно, что электромопед получит двигатель 3,5-4 кВт, а максимальная скорость достигнет 55 км/ч. Батарея расположена под сиденьем. Запас хода мопеда неизвестен, но DelFast 3.0 может проехать 320-380 км без подзарядки.

Что касается стоимости, то она может составлять от 5 до 6 тысяч долларов.

Раньше рассказывалось о том, что Delfast собирается возродить легендарный бренд для выпуска мотоциклов.