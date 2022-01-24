Украинская компания представила концепт уникального мотоцикла в Лас-Вегасе: видео

Им можно управлять автономно.

Украинская компания Intellias представила на международной выставке технологий и электроники CES в Лас-Вегасе концепт уникального мотоцикла.

Как сообщается на сайте компании, функционал технологии делает ее полноценным помощником водителя и позволяет автономно управлять транспортным средством на низкой скорости.

Отмечается, что мотоцикл оснащен специальными датчиками, следящими за движением. Автоматизированная система следит за углом отклонения вертикальной оси и скоростью падения и корректирует положение мотоцикла, двигая руль в нужном направлении.

Такая система значительно упростит жизнь, например, начинающим водителям, которым сложно удерживать равновесие при медленном движении. Также стабильность при движении на умеренной скорости особенно важна в мегаполисах с медленным трафиком.

"Доля программного обеспечения в автомобильной индустрии стремительно увеличивается. Производители и поставщики выбирают, в первую очередь, надежные решения и разработки. Знания инженеров Intellias в автоматах направлены на многолетнем опыте разработки для ведущих автомобильных корпораций. Мы помогаем нашим клиентам реализовывать новые бизнес-модели и решения, которые легко масштабировать и адаптировать к будущим изменениям индустрии", – сказал вице-президент автомобильного направления в Intellias Александр Одуха.

Передовая технология, разработанная инженерами Intellias, позволяет мотоциклу даже двигаться рядом с водителем.

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