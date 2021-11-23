Украинская компания возродит легендарный бренд для выпуска мотоциклов

Это должна быть электрическая версия.

Украинская компания-производитель электробайков Delfast намерена возродить культовый бренд — "Днепр".

Об этом идет речь на официальном сайте производителя.

Пока что мотоцикл существует только в виде концепта. Возможно, первые серийные образцы появятся через несколько лет. Точной даты появления электрических мотоциклов "Днепр" в компании не называют. Неизвестной остается цена.

Известно, что это должна быть электрическая версия. Производитель раскрыл только технические характеристики. Байк весит около 170 килограмм, сможет разгоняться до 165 км\ч и будет проезжать 402 метра за 11,5 с.

Добавим, что "Днепр" — тяжелый дорожный мотоцикл с коляской, выпускаемый Киевским мотоциклетным заводом. Ранее все тяжелые мотоциклы КМЗ обобщенно называли "Днепр", хотя первая модель, получившая название "Днепр К-650", вышла в 1968 году. Закрыли проект в 2012 году.

Ранее говорилось о том, что Delfast запускает серийное производство электровелосипедов.