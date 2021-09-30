Украинская студия разработала дизайн автономных шаттлов для доставки: фото

Серийными эти экземпляры так и не стали.

Украинская студия промышленного дизайна DIGITEC visual engineering несколько лет назад разработала дизайн линейки автономного транспорта для доставки груза.

Об этом сообщает Auto24.

Отмечается, что заказчиком выступил эстонский стартап Robogo! Для этой компании также разработали сайт на основе рендеров DIGITEС. Эстонцы хотели создать систему по доставке товаров, для чего заказали дизайн целой линейки автономных транспортных средств для доставки товаров в городе.

В их планах было создать диспетчерский центр, который должен управлять автономными шаттлами. Также надо было построить зарядные станции, в которых должны были заряжаться аккумуляторные батареи. Шаттлы должны были бы самостоятельно подъезжать к ним и менять пустую АКБ на заполненную. На одном заряде транспортные средства должны проезжать 200 — 300 км. Мощность электродвигателей двигателей — от 5 до 15 кВт.

Для различных товаров разрабатывались автономные шаттлы различной грузоподъемности — на 50, 100 и 1 000 кг. В то же время в самом большом из них были четыре отдельных отсека. Стоимость доставки должна быть незначительной — от 10 американских центов за доставку в 25 миль для маленького шаттла до 60 центов — для большого.

Автономные шаттлы имели информационный дисплей и подушку безопасности на случай столкновения. Максимальная скорость автомобильчиков ограничивалась 60 км в час. Цена наименьшего Robogo !, который должен был перевозить 50 кг груза, предусматривалась на уровне 11 990 долларов, самого большого — 23 990 долларов. Выпустить первые шаттлы должны были в мае 2018 года, наибольший — в конце 2018 года.

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