Украинская таможня существенно снизила цены на растаможку авто из Южной Кореи

Завышенная стоимость приводила к загрузке складских площадок.

Государственная таможенная служба приняла неотложные меры и снизила цены на растаможку автомобилей из Южной Кореи.

С просьбой снизить оформление обратилось ГП МТП "Черноморск", сообщил и.о. директора порта Вячеслав Волошин.

Так, по его словам, новые индикативные цены на импортируемые из Кореи автомобили создали угрозу задержки вывоза иномарок из порта. Клиенты заявляли, что цена была завышена в среднем на $2000 за одно авто. Это приводило к ущербу автотрейдерам и логистическим компаниям, передает UBR.

Поэтому таможенники приняли решение уменьшить индикативы на $400-$1000. В результате стоимость "таможенной очистки" одной модели авто упала на $4750.

Вероятное отсутствие места на складских площадках могло привести к невозможности приема и разгрузки судов по ранее заявленным объемам. В результате руководство порта обратилось в Гостаможслужбу с просьбой установить "справедливую стоимость" оформления авто из Кореи, чтобы предотвратить сокращение или исчезновение грузопотока. Также на госпредприятии отметили, что количество выгружаемых авто не превышает емкость складов. Переполнения площадок удалось избежать.

Стоит отметить, что порт "Черноморск" производит перевалку более 40 тысяч единиц автотехники ежегодно. Перспективный объем грузопотока автомобилей из Кореи составляет около 15 тысяч автомобилей в год. Прекращение приема из-за завышенных цен на растаможку могло привести к недополучению предприятием более 25 млн грн. В результате в бюджет не перечислили бы более 5 млн грн, добавил Волошин.

Читайте также:

Уже некуда выгружать: украинский порт заполонили новые и подержанные авто

Какие подержанные автомобили пользовались наибольшей популярностью среди украинцев: топ-10 машин с пробегом по итогам января

Импорт вырос на 45%: топ-30 легковых автомобилей с пробегом, которые ввозили украинцы в 2021 году