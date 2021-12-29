Украинские инженеры создали автомобильный прицеп за 500 тысяч евро

Несмотря на потрясающую сумму, этот прицеп поможет сэкономить.

Такой большой прицеп создала компания TAD специально для перевозки трамваев. Над проектом работали инженеры из украинского города Волочиск Хмельницкой области.

В новинку вмонтировали железнодорожные пути, для того чтобы загрузка такой тяжелой техники проходила без нюансов и трамвай мог съезжать и заезжать своим ходом. Об этом сообщает издание "Автоцентр".

Этот прицеп может нести груз весом 40-50 тонн. Чтобы платформа была устойчивой и не повредила дорогостоящую технику, инженеры установили на нее 8 осей с двойной ошиновкой. Максимальная длина груза 33 метра.

Цена одного такого прицепа полмиллиона евро (примерно 15 250 000 грн). По задумке, в ближайшее время его будут использовать для доставки трамваев "Электрон".

Ранее для того, чтобы доставить трамваи до места назначения приходилось заказывать специальный транспорт из Польши и в конечном счете это получалось дороже, чем построить собственный.

Напомним, что недавно в Украине появились автомобили будущего — легковушка на водороде вместо горючего и электрогрузовик.