Украинские изобретатели построили безумный вездеход

Старенький БРДМ превратили в люксовый лимузин, который проедет где угодно.

Перед тем, как вы отправитесь на настоящее бездорожье, нужно 100 раз подумать, а нужно ли вообще туда лезть и второе — иметь правильную машину, чтобы не застрять. И вот инженеры из Киева нашли лучшее решение этой проблемы. Перед вами БРДМ 1979 года который, просто идеально для этого подходит.

Чем именно удивляет самодельный вездеход разбирались в эфире программы ДжеДаи на телеканале 2+2.

Ребята долгое время занимаются эксклюзивной техникой и вот возникла идея купить боевую единицу и построить из нее вездеход, который может проехать где угодно.

За основу выбрали списанный БРДМ 2 – бронированную разведывательно-дозорную машину. Около года назад они приобрели списанную технику. Чтобы превратить машину в "лимузин апокалипсиса", пришлось потратить кучу времени, денег и нервов.

Первое из чего начали, модификацию – это увеличили салон. Так как сначала в БРДМ 2 помещалось всего 4 человека, а сейчас 8. Второе – установили освещение, чтобы можно было передвигаться по дорогам общего пользования. Ну и для безопасности увеличили окна, чтобы хоть что-нибудь видеть.

Если, в оригинальной версии надо было в броневик залезать через переднюю часть, подниматься на крышу и уже дальше как-то устраиваться, то теперь для комфорта есть специальная дверца.

В середине здесь все, как в лимузине – диваны, музыка, вы можете даже организовать романтический ужин с девушкой. Если же и этого вам будет мало, то можете пригласить друзей и оторваться по полной на бездорожье, главное при этом крепко держаться.

Для того, чтобы эта машина могла вообще проезжать где угодно, у нее есть еще одна дополнительная опция – четыре вспомогательных колеса. Но и на этом преимущества этой машины не заканчиваются – БРДМ может даже плавать.

Дальше ребята планируют усовершенствовать своего зверя, чтобы устраивать на нем адреналиновые туры по окрестностям столицы.

Столичные изобретатели собрали вездеход

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