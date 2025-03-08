Украинские номера стали недействительными в одной из стран ЕС — подробности

С 4 марта 2025 года украинские автомобильные номера будут недействительны на территории Нидерландов. Правительство страны ввело новые правила, требующие от владельцев украинских автомобилей пройти обязательную перерегистрацию в соответствии с местными законами.

Об этом пишет издание SUV News.

Сообщается, что это включает в себя несколько этапов, в частности регистрацию автомобиля в местной системе, получение новых номерных знаков, оформление местной страховки, а также прохождение технического осмотра (APK) по стандартам Нидерландов.

Регистрация осуществляется через регистрационное управление транспортных средств Нидерландов (RDW), проверяющее данные исключительно в местных страховых базах. Владельцы украинских автомобилей, которые не выполнят эти требования, будут оштрафованы.

За первые нарушения штрафы еще не будут значительными, но после начнется поэтапное введение санкций. Целью этих мер является обеспечение безопасности на дорогах Нидерландов и соответствие транспортных средств местным стандартам.

Новые правила также должны способствовать унификации требований к автомобилям, находящимся на территории страны. В частности, регистрация транспортных средств в Нидерландах через службу RDW позволит гарантировать, что все авто будут отвечать национальным требованиям к безопасности и экологическим стандартам.

Оформление местной страховки станет обязательным для всех водителей. Все эти шаги направлены на обеспечение безопасности дорожного движения и снизить количество аварий и нарушений правил на территории страны. Введение новых правил является важным шагом для Нидерландов, поскольку страна стремится улучшить безопасность на дорогах, а также установить более строгие стандарты для всех находящихся на ее территории автомобилей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине есть запрет на использование определенных букв в номерных знаках.

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