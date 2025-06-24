Украинские права в Польше: когда нужно менять и что стоит знать

Водительские удостоверения / © Главный сервисный центр МВД Украины

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Украинцам, которые планируют оставаться в Польше надолго, стоит быть готовыми к обмену своих водительских прав на местные.

Об этом пишет 24 канал.

Многие украинцы, приезжающие в Польшу, считают, будто их водительские права из Украины открывают доступ к свободному передвижению по стране. И действительно, ключом к этому является Венская конвенция 1968 года — документ, который позволяет управлять автомобилем на территории Польши, если пребывание не превышает 185 дней. Но как только эти сроки истекают, права перестают быть законными.

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Особенно это касается тех, кто продлил свое пребывание официально — через PESEL UKR или оформление Karta pobytu, то есть временного или постоянного вида на жительство. До приобретения статуса украинские права работают, но после — уже недействительны. Причем, хотя PESEL UKR продлен до 30 сентября 2025 года, после окончания действия этого статуса дается еще только 6 месяцев на обмен, иначе — штраф!

Обычно люди узнают об обмене, когда сталкиваются с реями или на обочине видят автомобили полиции. Проверка документов — и тут — неожиданная новость: пора обменять права, или будет нарушение. Или же, кажется, что только на 20 дней задержались — а уже нужно менять, потому что PESEL есть.

Ради этого нет смысла паниковать — достаточно иметь время и надлежащие оправдания. Если есть PESEL, права могут оставаться в силе до официальной даты, указанной в статусе. Оформление польского удостоверения требует небольших затрат: административная сумма около 100 злотых плюс еще около 125 злотых консульского сбора. В общем — 225 PLN, это около 1700 гривен.

Что нужно сделать

в своей общине нужно найти ответственный орган — городскую или гминную администрацию, приносите удостоверение, PESEL или паспорт. Обмен может занять до 30 календарных дней, но из-за войны в Украине бывают задержки. Важно иметь терпение и немного внимания к деталям — и все пройдет гладко.

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Новое польское удостоверение дает вам свободу управлять без опасений — даже в случае ДТП, штрафов или страховки. А также открывает доступ к дополнительным возможностям: официальное трудоустройство, аренда авто, регистрация легального бизнеса.

Напомним, ранее мы писали о том, что пограничники призывают избегать пересечения границы в пункте пропуска «Шегини»