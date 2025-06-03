Украинские водители до 20 августа должны получить "Код 95": что это и зачем

автомобиль / © Pixabay

Реклама

Согласно изменениям в законодательстве, все водители, осуществляющие международные перевозки пассажиров или грузов, обязаны получить так называемый «Код 95». Это подтверждение профессиональной компетентности водителя, которое является обязательным для работы за рубежом.

Об этом пишет Автотема.

Тысячи украинских водителей уже прошли соответствующее обучение, сдали экзамены и внесены в электронную базу. Для тех, кто этого еще не сделал, установлен предельный срок — до 20 августа 2025 года. После этой даты вождение без «Кода 95» может стать нарушением законодательства.

Реклама

Что такое «Код 95» и как его получить

«Код 95» — это квалификационная карточка водителя, подтверждающая его профессиональную подготовку согласно европейским нормам. Этот документ дает право перевозить крупные грузы и пассажиров на международных маршрутах.

Чтобы получить карту, нужно пройти сертифицированные курсы в одном из 20 аккредитованных учебных центров Украины. Для водителей со стажем курс длится всего неделю. Если же удостоверение получено после 2021 года, обучение может длиться от 4 до 8 недель. Теоретическую часть преподают онлайн, что упрощает процесс для работающих специалистов.

Какие документы необходимы

копия паспорта или ID-карты с местом регистрации;

копия заграничного паспорта;

идентификационный код;

копия водительского удостоверения;

фото 3,5×4,5.

Зачем это нужно

Нововведения имеют целью улучшить безопасность на дорогах, повысить профессиональный уровень водителей и обеспечить соблюдение международных требований. Водители с «Кодом 95» легче проходят проверки за рубежом и имеют меньше трудностей при пересечении границ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с 27 мая начали действовать обновленные правиладля водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки в ЕС. Ключевое изменение — внедрение смарт-тахографов, цифровых устройств для контроля рабочего времени водителя. Нововведение должно улучшить безопасность на дорогах и соответствовать европейским требованиям.

Реклама