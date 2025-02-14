Украинские водители могут получить штраф за трещину на стекле: что нужно знать

В любой момент водитель может столкнуться с проблемой на лобовом стекле – трещиной или сколом. Причиной часто становится камешек, вылетевший из-под колеса другого автомобиля.

Об этом сообщило издание "Твоя машина".

"Многие при этом игнорируют незначительные повреждения, поскольку не считают, что они несут угрозу. На самом деле такие мелкие трещины могут очень быстро разрастаться, особенно зимой из-за попадания внутрь влаги и оттаивания ее. Но гораздо большие неприятности из-за повреждения лобового стекла водителя ждут уже на юридическом фронте", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения трещины на лобовом стекле водитель может получить административный штраф. Полиция руководствуется нормами ДСТУ 3649:2010, согласно которым запрещено эксплуатировать транспортное средство с повреждениями в зоне работы стеклоочистителей. Такие действия квалифицируют по ч.1 ст.121 КУоАП как эксплуатацию неисправного ТС. За нарушение водитель может быть оштрафован на 340 гривен, а за повторное нарушение штраф возрастает до 1700 гривен с возможным лишением прав на 3-6 месяцев или административным арестом на 5-10 суток.

"Юристы предупреждают, что полицейские в таких ситуациях действуют незаконно, поскольку пункт 31.3 ПДД, на который часто ссылаются инспекторы, не рассматривает трещину на лобовом стекле как техническую неисправность, с которой эксплуатация ТС запрещена. Поэтому квалификация по ст.121 КУоАП неправильная, а любое наказание - неправомерное и подлежит отмене", - говорится в материале.

Напомним, водителям грозит штраф в 1700 гривен за отсутствие одного элемента.

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