Украинские водительское удостоверение за рубежом: какие существуют нюансы и ограничения

Оно действует не во всех странах.

Украинским автомобилистам рассказали о нюансах и ограничениях относительно водительского удостоверения за рубежом.

Об этом рассказывает AutoOboz.

Так, в Европу можно заехать с правами в форме пластиковой карты (розового, желтого и голубого цвета). Старые удостоверения в виде книги не позволят выехать за границу.

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Украинские права действуют во всех странах, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении. В странах, которые не подписали Венскую конвенцию, признают только национальные права. Поэтому у них нужно будет либо отказаться от автомобиля, или получать местные права.

Также украинский документ действует в странах, подписавших Женевскую конвенцию, но здесь у вас могут попросить предоставить не только национальное водительское удостоверение, но и международное (МПО), которое можно оформить в сервисных центрах МВД.

Международное водительское удостоверение, МВУ (англ. International Driving Permit, IDP) — документ, подтверждающий право на управление транспортными средствами за пределами государства, выдавшего его. По сути, является официальным многоязычным переводом национального водительского удостоверения и применяется только вместе с ним.

Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД. Срок действия международного водительского удостоверения — 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.

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Для получения (обмена) МВУ необходимо предоставить:

оригинал и копию национального удостоверения водителя;

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

фотография размером 3,5X4,5 см на матовой бумаге;

платежный документ (квитанция), который удостоверяет оплату государственной услуги.

Если вы едете в страну, которая не подписала Венскую или Женевскую конвенции о дорожном движении, то от вождения в пределах этой территории придется отказаться. Если вы отправляетесь в такое государство не в отдых, а на длительный срок, придется получать права местного образца.

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