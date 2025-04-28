Украинских водителей хотят штрафовать за шум: сумма шокирует

Украинцам грозит штраф в 34 тысячи гривен

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Украинских водителей могут начать штрафовать за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 тысяч гривен. За повторное нарушение придется платить уже 34 тысяч гривен.

Соответствующий законопроект №9564 представлен в Верховную Раду. Его авторами являются группа нардепов, среди которых Давид Арахамия, Максим Бужанский (оба — «Слуга народа») и другие.

В повестку дня парламент был включен в начале февраля. Соответственно, народные депутаты могут его рассмотреть в любое время.

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Согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишать права управлять транспортным средством. В частности:

за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 тысяч гривен;

за повторное — штраф в 34 тысячи гривен и лишение права на управление транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

Впрочем, право на управление могут и не отобрать. В частности, в законопроекте прописано, что за повторное нарушение можно будет отделаться только штрафом.

Почему хотят ввести новый штраф

В пояснительной записке документа отмечается: необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума работы двигателя. Что не только нарушает тишину и спокойствие граждан, но и вызывает недовольство общества.

«Во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летательных аппаратов („Шахедов“), дронов и создают представление об авиационной и ракетной опасности, отвлекая Вооруженные силы Украины и правоохранителей», — говорится в документе.

Напомним, в Украине водителей штрафуют из-за колес на автомобилях.