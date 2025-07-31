Украинских водителей штрафуют из-за малоизвестного знака: что нужно знать

Автомобиль / © Pixabay

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Планируя путешествие в Чехию на авто, украинским водителям следует быть особенно внимательными к дорожным знакам. Один малозаметный символ может обойтись в десятки тысяч гривен штрафа.

Об этом пишет Vitrina.

Речь идет о знаке E11b — шестиугольник с черной точкой, который чехи размещают под табличкой «Начало автомагистрали» (D-9). Этот знак означает, что дальше начинается платный участок дороги, для проезда по которому нужно приобрести виньетку. К сожалению, о нем знают далеко не все туристы.

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Знак E11b / © Фото из открытых источников

Игнорирование этого знака может стоить водителю до 800 евро (примерно 38 500 гривен), если полиция остановит автомобиль сразу после проезда отметки. А вот попытка ввести стражей порядка в заблуждение или предоставить фальшивые документы — наказывается гораздо строже: штраф вырастает до 4000 евро (почти 193 тысячи гривен).

Чтобы избежать проблем, водителям следует заранее купить виньетку — официальный платеж за пользование автомагистралями. Удобнее всего это сделать онлайн на сайте edalnice.cz, где номерной знак авто автоматически вносится в электронную базу. Также виньетки доступны в терминалах на АЗС по всей стране.

Хотя система дорожных знаков в ЕС в основном унифицирована, Чехия добавила свой уникальный элемент — знак E11b — ставший настоящей ловушкой для иностранных водителей. Поэтому перед поездкой следует ознакомиться с правилами и символами, чтобы не потерять деньги и нервы.

Напомним, в 2025 году все еще можно получить штраф за отсутствие прав даже с приложением «Дія».

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