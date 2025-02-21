Украинских водителей штрафуют на 16 000 гривен за неожиданное нарушение: что известно

Если в водительском удостоверении указаны проблемы со зрением, управление без очков может привести к значительному штрафу.

Об этом сообщило издание "Автотема".

Многие украинцы, которые переехали в Польшу, не всегда обращают внимание на местные правила дорожного движения. Одно из таких правил касается водителей с недостатками зрения. Если в удостоверении указано, что человек должен пользоваться очками или линзами, а он садится за руль без них, ему грозит штраф до 1 500 злотых (около 16 000 гривен). В некоторых случаях нарушитель может даже потерять право управления автомобилем.

Эксперты отмечают: независимо от страны пребывания, водителям следует следить за состоянием зрения. Регулярные медицинские осмотры и правильная оптика не только помогут избежать штрафов, но и повысят безопасность на дорогах. В Украине также существуют требования к зрению водителей, однако они проверяются во время медосмотра и не фиксируются в документах.

Напомним, ранее эксперт назвал 7 роковых ошибок во время проверки уровня масла.

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