Украинский стартап хочет возродить легендарный мотоцикл в США

Он будет иметь электрическую силовую установку

Украинская компания-производитель электробайков Delfast зарегистрировала новый бренд.

Как сообщает издание Dev, Delfast намерен возродить легендарный украинский мотоцикл "Днепр", но уже с электрическим двигателем.

По данным "Укрпатента", ООО "Делфаст" 21 июля получило документ на торговую марку "Днепр". Компания также стала владельцем всей интеллектуальной собственности, технологических наработок и конструкторской документации данной ТМ.

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Согласно сообщению очередного соучредителя компании Данилы Тонкопия, стартап в сотрудничестве с украинским гонщиком Сергеем Малыком создал электромотоцикл DelFast-Dnepr Electric.

Добавим, что "Днепр" — тяжелый дорожный мотоцикл с коляской, выпускавшийся Киевским мотоциклетным заводом. Ранее все тяжелые мотоциклы КМЗ обобщенно называли "Днепр", хотя первая модель, получившая собственное "Днепр К-650", вышла в 1968 году. Закрыли проект в 2012 году.

Ранее рассказывалось о том, что Delfast запускает серийное производство электровелосипедов.

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