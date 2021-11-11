"Украинский" внедорожный грузовик получил новую версию: названа стоимость

Она рассчитана на экстремальные условия.

Чешская компания Torsus, основанная украинцами, представила новую версию внедорожного грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что этой новинкой стало грузовое шасси с кабиной для строительства кемперов, рассчитанное для экстремальных условий. Эта версия сделана на базе Torsus Terrastorm, презентованном летом 2020 года.

Так, посторонние компании могут создавать на основе таких платформ жилые модули собственной конструкции или вездеходные грузовики. Автомобиль повышенной проходимости предназначен для строителей, фермеров, грузоперевозчиков, служб чрезвычайной помощи и ликвидации аварий, индустрии отдыха и туризма.

Torsus Terrastorm основан на Volkswagen Crafter, но чешская компания перерабатывает его в гораздо более мощную машину. Чтобы усилить стандартное шасси Volkswagen, Torsus устанавливает защитные пластины под двигателем, трансмиссией, радиатором, топливным баком и задним дифференциалом. Torsus также оснащен дифференциальными сапунами, чтобы прохладный воздух проходил через них. Обновленная передняя подвеска использует амортизаторы Bilstein B6 и имеет увеличенный дорожный просвет. Регулируемые амортизаторы также имеют болты для регулировки развала до 1,75 градуса. На задней части расположены амортизаторы Profender Dakar с выносными вспомогательными резервуарами. Шасси Terrastorm имеет дорожный просвет 250 миллиметров. Угол подхода – 26 градусов, угол съезда – 20 градусов.

torsus.eu

Terrastorm предлагает шасси с конфигурацией с однодверной или двойной кабиной, обеспечивающей места от двух до шести пассажиров. Он доступен с тремя уровнями полной массы автомобиля: 3,5 тонн, 5 тонн и 5,5 тонн. Клиенты также смогут выбирать между колесной базой в 3 640 или 4 490 миллиметров.

Torsus также имеет обновленный передний бампер, помогающий улучшить угол подхода. Для освещения предлагает светодиодные дальние фары, дневные ходовые огни, противотуманные фары и прожекторы. Встроенная лебедка может тянуть до 5,5 тонн. Шноркель на передней стойке позволяет двигателю дышать более чистым воздухом в запыленных условиях и предотвращает засасывание воды во время пересечения брода. Панели нижней части кузова имеют стойкое к царапинам покрытие, в том числе на расширенных передних крыльях. Сбоку есть алюминиевые ступени. 17-дюймовые черные матовые колеса сочетаются с вездеходными шинами BF Goodrich All Terrain T/A KO2.

torsus.eu

torsus.eu

Платформа с кабиной Terrastorm доступна с 2,0-литровым дизельным двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 174 лошадиные силы и крутящим моментом в 410 ньютон-метров. Другой вариант имеет отдачу в 138 сил и 340 ньютон-метров. Оба двигателя могут сочетаться с 6-скоростной механической или 8-скоростной автоматической коробкой передач. Независимо от конфигурации, есть система полного привода с блокировкой заднего дифференциала.

Прием заказа на шасси Terrastorm стартует с 1 января 2022 года, а передавать машины покупателям начнут до конца года. Цены начинаются от 51 716 евро .

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