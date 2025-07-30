Украинцам грозит штраф до 50 000 грн или даже тюрьма за съемку на месте ДТП: что стоит знать

Полиция Польши / © pixabay.com

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Польское законодательство строго ограничивает фото- и видеосъемку пострадавших на месте ДТП. За нарушение этой нормы грозит штраф до 4 000 злотых (примерно 46 000 гривен), а в отдельных случаях — до двух лет лишения свободы.

Об этом сообщило издание Экономические новости.

Речь идет о ситуациях, когда человек пострадавших на месте аварии. Даже если видео или фото не попадут в открытый доступ, а останутся на личном устройстве, это не освобождает от ответственности. Польское законодательство считает съемку «лиц в состоянии крайней уязвимости» вмешательством в частную жизнь и унижением человеческого достоинства.

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Кроме того, свидетели аварий в Польше должны не только воздержаться от съемки, но и обязательно сообщить о происшествии экстренные службы по номеру 112. Даже если помочь физически невозможно, следует предоставить всю необходимую информацию по телефону. Иначе такое бездействие могут расценить как уголовное преступление согласно статье 162 Уголовного кодекса Польши. Наказание — до трех лет тюрьмы.

«Поэтому украинцам, проживающим или путешествующим по Польше, следует помнить: то, что может казаться приемлемым или даже повседневным в Украине, за рубежом может повлечь суровое наказание», — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году все еще можно получить штраф за отсутствие прав, даже с приложением «Дія».