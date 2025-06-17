Украинцам могут запретить использовать некоторые автомобили и мотоциклы - детали

ВР готовит новое ограничение / © Pixabay

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В Украинед епутаты планируют ограничить использование слишком шумных машин и мотоциклов. Причина — стресс у граждан из-за звуков, похожих на те, что издают дроны.

Об этом пишет Автотема.

В Верховной Раде сейчас находится на рассмотрении важный законопроект №9564, который предлагает ввести существенные ограничения для транспортных средств с чрезмерным уровнем шума. Цель законопроекта — защитить граждан от шумовой нагрузки, которая особенно ощутима в условиях войны.

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Инициаторы законопроекта отмечают: громкие звуки моторов автомобилей и мотоциклов становятся источником стресса, поскольку напоминают о звуках воздушных тревог, взрывах или пролете «Шахедов». Из-за этого у украинцев могут возникать ложные ощущения опасности даже тогда, когда реальной угрозы нет.

Законодательная инициатива предусматривает установление максимально допустимого уровня шума от транспорта в населенных пунктах. Если этот уровень будет превышен, водителя ожидает штраф в размере 17 000 гривен. Под действие этого ограничения могут попасть, в частности, спорткары, громкие мотоциклы или транспортные средства с неисправными или модифицированными выхлопными системами.

Главная цель — не только снижение тревожности граждан, но и борьба с общим шумовым загрязнением в городах. По словам авторов инициативы, тишина в большом городе — это не роскошь, а часть заботы о психическом здоровье людей.

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Также в парламенте параллельно рассматривается вопрос о возвращении обязательного техосмотра для легковых автомобилей. Это позволит выявлять технические неисправности, в том числе и влияющие на шум, до момента выезда машины на дороги.

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На сегодня законопроект проходит проработку в профильных комитетах. Он уже включен в повестку дня текущей сессии Верховной Рады. Если не возникнет дополнительных правок, документ могут поставить на голосование в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине запретили мыть, ремонтировать и обслуживать авто во дворах, на улицах и в других общественных местах. Такие действия признаны нарушением правил благоустройства.