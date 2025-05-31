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Украинцам упростили получение водительских прав: пошаговая инструкция
Новые правила позволяют пройти обучение и оформить удостоверение в несколько простых шагов.
Находящиеся в Польше граждане Украины теперь могут получить водительские права категории B по упрощенной процедуре.
Как сообщают Новости Ю, процесс оформления польских прав для украинцев четко регламентирован и состоит из нескольких этапов.
Первый шаг — соответствие базовым условиям: возраст от 18 лет, легальное пребывание на территории Польши, наличие номера PESEL или подтверждение регистрации (например, договор аренды или временная прописка).
Следующий этап — оформление персонального кода кандидата на вождение — PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Его выдает воеводский или городской отдел регистрации. Для этого нужно предоставить:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
медицинскую справку (ее можно получить в автошколе, стоимость — ориентировочно 200 злотых);
фотографию размером 3,5×4,5 см.
Получить код можно на следующий день после подачи документов.
Третий этап — обучение в автошколе. Программа предусматривает:
30 часов теоретических занятий (включая основы ПДД и первой помощи);
30 часов практического вождения.
После окончания учебы кандидаты сдают внутренний экзамен (теория + практика), а затем — государственный экзамен в транспортном отделе.
Таким образом, украинцы могут получить польские водительские права, соблюдая простой трехэтапный алгоритм: соответствие условиям, получение кода PKK и прохождение обучения.
Напомним, новейший и самый дорогой автомобиль может начать выходить из строя уже через несколько месяцев, если его владелец ежедневно повторяет одни и те же ошибки. Большинство из них кажутся мелочами, и на самом деле могут нанести серьезный ущерб технике и привести к дорогостоящему ремонту.