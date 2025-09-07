Украинцев в Польше ждут штрафы за управление авто: что меняется с 1 октября

Водительские удостоверения

С 1 октября украинцы, проживающие в Польше, могут оказаться под угрозой серьезных наказаний за управление автомобилем. Причина в том, что заканчивает действие специальное постановление, которое позволяло пользоваться украинскими водительскими удостоверениями на территории страны.

Об этом пишет uamotors.

Если документ не будет продлен, каждый, кто после полугода пребывания в Польше не заменит свои национальные права на польские, рискует получить штраф в размере 2000 злотых, то есть около 22,8 тыс. грн. Польское законодательство четко определяет норму: иностранцы обязаны провести замену документов после 180 дней постоянного пребывания, иначе их считают нарушителями правил дорожного движения.

Отмена постановления может стать проблемой для десятков тысяч украинских водителей. В социальных сетях уже шутят, что бюджет Польши в значительной степени наполняется благодаря подобным штрафам, однако для тех, кто реально окажется в такой ситуации, это может превратиться в финансовую катастрофу. Полиция проводит регулярные проверки документов, поэтому вероятность получить мандат очень высока.

Для сравнения: в Украине тоже существует система штрафов, но суммы гораздо меньше. Например, за нарушение природоохранных норм — незаконный сбор грибов, ягод, орехов или других дикорастущих растений без специального разрешения (лесного билета) — придется заплатить от 17 до 51 грн. Если же речь идет о должностных лицах, то размер штрафа колеблется от 51 до 119 грн.

Хотя украинские суммы выглядят символическими по сравнению с польскими, оба примера демонстрируют одно: и в Украине, и за рубежом действуют четкие правила, и несоблюдение их может иметь неприятные последствия.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские водительские права в Польше действительны лишь до 185 днейпребывания или до момента, когда человек получает временный или постоянный вид на жительство (Karta pobytu, PESEL UKR). Статус PESEL UKR продлен до 30 сентября 2025 года. После этой даты украинцам дается 6 месяцев, чтобы обменять права на польские, иначе грозит штраф.