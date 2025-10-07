- Дата публикации
Украинцы массово покупают подержанные авто из-за рубежа: какие модели самые популярные
В сентябре украинцы завезли более 23 тысяч подержанных автомобилей — на 37% больше, чем в прошлом году.
В сентябре украинцы активнее начали завозить подержанные автомобили из-за рубежа. По данным «Укравтопрома», в прошлом месяце украинский автопарк пополнился более чем 23,3 тысячи легковушек с пробегом.
Об этом пишет УкрАвтопром в Telegram
Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и еще на 3% больше, чем в августе.
Какое топливо выбирают украинцы
Больше всего везут бензиновые авто — они занимают 45% рынка импортируемого секонд-хенда.
На втором месте электрокары (29%), далее следуют дизельные (18%), гибриды (5%) и автомобили с ГБО (3%).
Средний возраст машин, получивших украинские номера в сентябре, составляет 8,4 года.
Топ-10 самых популярных моделей
Чаще всего украинцы привозят Volkswagen Golf — в сентябре зарегистрировано 1133 таких авто.
Второе и третье места — за Tesla Model Y (929 шт.) и Tesla Model 3 (738 шт.).
В десятку лидеров также вошли:
4. Volkswagen Tiguan — 692 ед.
5. Renault Megane — 671 ед.
6. Nissan Leaf — 651 ед.
7. Skoda Octavia — 644 ед.
8. Audi Q5 — 630 ед.
9. Nissan Rogue — 526 ед.
10. Kia Niro — 495 ед.
С начала года украинцы приобрели 181,8 тысячи подержанных иномарок — это на 3% больше, чем за тот же период 2024 года.
