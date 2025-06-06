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Украинцы массово покупают подержанные авто: какие модели являются самыми популярными
Спрос на подержанные авто в Украине вырос: Volkswagen Golf снова на первом месте.
В мае 2025 года украинский автопарк пополнили более 22 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 14% больше, чем в мае 2024 года.
Об этом сообщил «Укравтопром».
Наибольшую долю среди них заняли бензиновые авто — 48%. Доля электромобилей достигла 22%, дизельных — 21%, гибридов — 6%, машин с ГБО — 3%.
Лидером импорта остается Volkswagen Golf (1131 авто). В десятку самых популярных также вошли:
Renault Megane — 815 ед,
Skoda Octavia — 748 ед,
Volkswagen Tiguan — 640 ед,
Audi Q5 — 583 ед,
Nissan Rogue — 562 ед,
Tesla Model Y — 544 ед,
Nissan Leaf — 515 ед,
Volkswagen Passat — 471 ед,
Tesla Model 3 — 467 ед.
Средний возраст таких автомобилей — 9,3 года.
С начала 2025 года украинцы зарегистрировали 93,4 тысячи подержанных авто из-за рубежа. Это лишь на 1% меньше, чем за первые пять месяцев прошлого года.
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