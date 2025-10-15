Украинцы все чаще покупают подержанные авто из США: какие модели лидируют

Tesla Model Y / © motor1.com

За девять месяцев 2025 года украинцы приобрели более 37,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из Соединенных Штатов. По данным аналитиков рынка, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил «УкрАвтопром».

Наибольшую долю среди авто из США занимают электромобили — 43% от общего количества. На втором месте — бензиновые машины (41%), тогда как гибриды составляют 8%, дизельные авто — 5%, а транспорт с газобаллонным оборудованием — 3%.

Средний возраст таких авто, пополнивших украинский автопарк в 2025 году, составляет 5,6 года.

В пятерку самых популярных подержанных авто, изготовленных в США, вошли:

Tesla Model Y — 5301 авто;

Tesla Model 3 — 4520 авто;

Ford Escape — 2660 авто;

Nissan Rogue — 1892 авто;

Jeep Cherokee — 1879 авто.

Напомним, с января по сентябрь 2025 года украинцы приобрели 14684 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Абсолютное большинство были электромобили — 87%.