- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинцы все чаще покупают подержанные авто из США: какие модели лидируют
Электромобили уверенно вытесняют бензиновые: доля авто из США, ввезенных в Украину, выросла до 43%.
За девять месяцев 2025 года украинцы приобрели более 37,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из Соединенных Штатов. По данным аналитиков рынка, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщил «УкрАвтопром».
Наибольшую долю среди авто из США занимают электромобили — 43% от общего количества. На втором месте — бензиновые машины (41%), тогда как гибриды составляют 8%, дизельные авто — 5%, а транспорт с газобаллонным оборудованием — 3%.
Средний возраст таких авто, пополнивших украинский автопарк в 2025 году, составляет 5,6 года.
В пятерку самых популярных подержанных авто, изготовленных в США, вошли:
Tesla Model Y — 5301 авто;
Tesla Model 3 — 4520 авто;
Ford Escape — 2660 авто;
Nissan Rogue — 1892 авто;
Jeep Cherokee — 1879 авто.
Напомним, с января по сентябрь 2025 года украинцы приобрели 14684 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Абсолютное большинство были электромобили — 87%.