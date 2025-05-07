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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Украинцы завезли рекордное количество подержанных авто: какие модели в топе

Украинцы все чаще обращают внимание на экологические решения и экономичность.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
В апреле украинцы зарегистрировали более 20 тысяч подержанных легковушек, импортированных из-за границы.

В апреле украинцы зарегистрировали более 20 тысяч подержанных легковушек, импортированных из-за границы. / © Pexels

В апреле украинцы зарегистрировали более 20,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 5% больше, чем за аналогичный месяц 2024 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

По-прежнему наибольшим спросом пользуются автомобили с бензиновыми двигателями — на них пришлось 46% регистраций. Но растет и доля электрокаров — уже 23% от всех ввезенных машин.

Средний возраст таких автомобилей составляет 9,5 года.

В списке лидеров — знакомые имена. Абсолютным фаворитом украинцев остается Volkswagen Golf — в апреле зарегистрировано 1189 таких машин.

В десятку самых популярных ввезенных авто также вошли:

  • RENAULT Megane — 838 авто

  • SKODA Octavia — 696

  • TESLA Model Y — 552

  • NISSAN Leaf — 544

  • AUDI Q5 — 511

  • VOLKSWAGEN Tiguan — 510

  • VOLKSWAGEN Passat — 491

  • NISSAN Rogue — 488

  • TESLA Model 3 — 478

С начала года украинцы оформили более 71,3 тыс. б/у авто из-за рубежа. Это немного меньше, чем в прошлом — на 5%.

Самые популярные типы двигателей среди подержанных авто в апреле:

  • Бензиновые — 46%

  • Электрокары — 23%

  • Дизельные — 22%

  • Гибриды — 5%

  • ГБО — 4%

Напомним, ранее мы писали, что специалисты представили рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом. В него вошли 12 марок из Европы, Японии и США.

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