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Украинцы завезли рекордное количество подержанных авто: какие модели в топе
Украинцы все чаще обращают внимание на экологические решения и экономичность.
В апреле украинцы зарегистрировали более 20,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 5% больше, чем за аналогичный месяц 2024 года.
Об этом сообщает Укравтопром.
По-прежнему наибольшим спросом пользуются автомобили с бензиновыми двигателями — на них пришлось 46% регистраций. Но растет и доля электрокаров — уже 23% от всех ввезенных машин.
Средний возраст таких автомобилей составляет 9,5 года.
В списке лидеров — знакомые имена. Абсолютным фаворитом украинцев остается Volkswagen Golf — в апреле зарегистрировано 1189 таких машин.
В десятку самых популярных ввезенных авто также вошли:
RENAULT Megane — 838 авто
SKODA Octavia — 696
TESLA Model Y — 552
NISSAN Leaf — 544
AUDI Q5 — 511
VOLKSWAGEN Tiguan — 510
VOLKSWAGEN Passat — 491
NISSAN Rogue — 488
TESLA Model 3 — 478
С начала года украинцы оформили более 71,3 тыс. б/у авто из-за рубежа. Это немного меньше, чем в прошлом — на 5%.
Самые популярные типы двигателей среди подержанных авто в апреле:
Бензиновые — 46%
Электрокары — 23%
Дизельные — 22%
Гибриды — 5%
ГБО — 4%
Напомним, ранее мы писали, что специалисты представили рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом. В него вошли 12 марок из Европы, Японии и США.