24 грн/литр: в Украине в ближайшее время может существенно подорожать автогаз – эксперт

24 грн/литр: в Украине в ближайшее время может существенно подорожать автогаз – эксперт

По цене он почти догонит бензин.

В Украине заправиться автогазом может оказаться существенно дороже.

Такое мнение в комментарии для Businesua высказал генеральный директор транспортно-логистической компании "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Эксперт объяснил, что в нашей стране действует логический порог, по которому измеряется "потолок" цен на автогаз: 75 процентов стоимости бензина. По его мнению, вскоре этот порог будет достигнут.

"Если считать по этому принципу, то при нынешней средней стоимости бензина 95-й марки – 32 гривны за литр, стоимость автогаза приблизится к 24 гривнам за литр. То есть от нынешней рекордной цены 19,5 гривен повысится еще на 23 процента.

По моему убеждению, автогаз до конца года достигнет этой планки, и им заправляться просто перестанут. Но от этого он дешевле не будет. Поэтому не ставьте газовую установку на авто и никому не рекомендуйте это делать", — сказал Леушкин.

Добавим, с 5 по 12 ноября средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС выросла на 29 коп./л, до 18,74 грн/л. В настоящее время его средняя стоимость составляет 18,85 грн/литр. Примечательно, что в июне 2021 года цены на автогаз на украинских заправочных станциях колебались в районе 15,5 грн за литр, а уже к концу августа они приблизились к 18 грн за литр. Этому способствовал рост цен на нефтепродукты на мировых рынках, дефицит топлива в Европе и проблемы импортных поставок в Украину.