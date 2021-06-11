Альтернатива "японцу": какие автомобили можно приобрести в Украине вместо Toyota RAV4 и сколько они стоят

Поверьте, выбрать есть из чего.

Внедорожник Toyota RAV4 сейчас является самым популярным новым легковым автомобилем в Украине с января по май 2021 года.

Как известно, сегмент компактных кроссоверов С-класса, как и во всем мире, в Украине очень популярен. Впрочем, кому-то эта модель банально может не понравиться. Поэтому, AutoOboz составил список альтернативных вариантов этой модели и сколько именно они стоят.

Открывает список Citroen C5 Aircross — классический соперник RAV4. Стильный, современный и практичный автомобиль. Просят минимум 755 700 грн.

carscoops.com

Новый Ford Kuga — достаточно дорогой компактный кроссовер. Однако эта модель — одна из самых свежих предложений в сегменте. Цена от 855 500 грн.

Любимая многими Honda CR-V тоже выступает в этом классе. Имеет эффектный и очень современный вид, но стоит от 1 106 900 грн. Правда, за эту сумму покупатели получают богатое оснащение, полный привод и турбированный 193-сильный мотор.

carscoops.com

Горячая новинка сезона — новейший Hyundai Tucson, эту машину украинские автомобилисты очень любят. После смены поколения модели только усилит свои позиции — этому поможет, цена от 704 800 грн.

Hyundai News

Очень сильные позиции в сегменте занимает японский кроссовер Mazda CX-5. К традиционным преимуществам автомобиля относят приятное поведение на дороге, эффектный дизайн и очень качественный интерьер премиального уровня. Стоит машина по меньшей мере 785 900 грн.

Mitsubishi Outlander нового поколения в Украину пока не прибыл, поэтому на нашем рынке все еще предлагают "ветерана" от 599 000 грн. Текущая генерация кроссовера появилась в 2012 году и получила несколько обновлений. Надежный автомобиль проверенный временем, и цена модели очень привлекательна.

Associated Press

Nissan X-Trail — еще один "старый", который, однако, выглядит очень эффектно и актуально. Бонус — цена от 608 300 грн за одного из крупнейших представителей сегмента. Модель нового поколения уже отгремела мировую премьеру. Кстати, теперь они с Mitsubishi Outlander родственники.

Внушительного вида Renault Koleos позиционируется как статусная модель. Цена соответствующая — от 890 100 грн. На стороне машины — стильный "взрослый" дизайн, надежность и богатое оснащение.

Теперь и у Seat есть несколько кроссоверов. Сейчас нас интересует Ateca, за который в базовой комплектации просят 797 000 грн. Цена, учитывая сегмент, средняя. Спрос на автомобиль примерно такой же, но оснащение и дизайн на высоте.

Замыкает список VW Tiguan — предел мечтаний для многих украинцев. Но после рестайлинга цена взлетела до минимальных 1 196 000 грн. Но за эти деньги покупатели получат полный привод, мотор на 220 л.с. и 7-ступенчатую DSG.

Associated Press

Ранее рассказывалось о том, что на украинский рынок вышел новый китайский кроссовер.

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